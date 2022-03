Nuovo appuntamento per il sodalizio con San Marino United Artists: eccellenze musicali sammarinesi, testi originali. Sul palco Sara Jane Ghiotti e il suo “Non siamo tutti eroi”, uscito a gennaio per Alpha Music. Formazione tutta femminile, quartetto d'archi e ritmica per un progetto dedicato a Piero Ciampi.

Nel video, l'intervista a Sara Jane Ghiotti