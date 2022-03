SAN MARINO TEATRO Sara Jane Ghiotti omaggia Piero Ciampi nell'album "Non siamo tutti eroi" Al Titano alle 21. Formazione tutta al femminile

Nuovo appuntamento per il sodalizio con San Marino United Artists: eccellenze musicali sammarinesi, testi originali. Sul palco Sara Jane Ghiotti e il suo “Non siamo tutti eroi”, uscito a gennaio per Alpha Music. Formazione tutta femminile, quartetto d'archi e ritmica per un progetto dedicato a Piero Ciampi.

Nel video, l'intervista a Sara Jane Ghiotti

