Sarà Liverpool ad ospitare l'Eurovision Song Contest 2023. Lo annuncia l'EBU assieme alla BBC che organizzerà l'evento in consultazione con l'emittente pubblica ucraina. La finalissima si svolgerà presso la Liverpool Arena sabato 13 maggio con le semifinali il 9 e 11 maggio. Liverpool è stata scelta in base all'offerta della città legata a strutture per la finale oltre che la capacità di ospitare migliaia di delegazioni, tifosi e giornalisti in visita.

"Sarà il più grande party di sempre, l'abbiamo voluto, ce l'aspettavamo e l'onoreremo", ha esultato a caldo, a nome del comitato organizzatore, Roy Gladden, Lord Mayor di Liverpool. "Questo evento significa moltissimo - gli ha fatto eco Claire McColgan, responsabile della cultura cittadina nella municipalità locale - lo vogliamo realizzare al meglio: in primo luogo per l'Ucraina e, poi, per la nostra sfavillante città e per la gente che verrà qui da fuori. Sarà incredibile".

Liverpool ha vinto il ballottaggio fra città britanniche con Glasgow, dopo che a luglio l'Ucraina, vincitrice dell'edizione 2022, aveva ceduto l'organizzazione al Regno Unito secondo classificato in base un accordo ad hoc col governo amico di Londra. Il Regno, che torna a essere teatro della kermesse a un quarto di secolo da Birmingham 1998, si è impegnato comunque a dare una nota ucraina all'evento per onorare un Paese costretto a rinunciare dalla situazione di guerra: impegno di cui Kiev si è detta grata.



