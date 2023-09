SOLIDARIETÀ “Sarà perché ti amo”, i Ricchi e Poveri in concerto sul Titano per realizzare il sogno di una giovane fan Venerdì 8 settembre al Parco Ausa una giornata di solidarietà che sensibilizzerà sul tema dei tumori infantili

Abbiamo conosciuto Maria Sole lo scorso giugno, mentre cantava i Ricchi e Poveri nel giorno di festa per la fine del primo ciclo di chemioterapia. Venerdì 8 settembre il sogno di incontrarli diventerà realtà nell'evento "Sarà perché ti amo", voluto dalla Segreteria al Turismo per celebrare le guarigioni di Maria Sole e di Lavinia, un’altra bambina sammarinese. Ma la giornata servirà anche per ricordare tutti coloro non ce l’hanno fatta.

Sin dal pomeriggio il Parco Ausa sarà animato da attività per i più piccoli mentre un concerto della San Marino Concert Band anticiperà i Ricchi e Poveri. L’ingresso è gratuito ma con donazione libera in favore di associazioni oncologiche pediatriche mentre a permettere l’evento è stato un vero lavoro di squadra con oltre metà del budget coperto da privati come sottolineato dal Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati.

Nel corso dell’evento anche una tavola rotonda sul tema dei tumori infantili, con oncoematologi dagli ospedali di Bologna e Rimini. Per l’Ospedale di San Marino oggi anche l’orgoglio di poter seguire in prima persona questo tipo di cure, come spiegato dalla Dott.ssa Laura Viola in compagnia delle madri di Lavinia e Maria Sole.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Laura Viola (Direttore Pediatria ISS)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: