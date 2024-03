CROSSROADS - RAVENNA FESATIVAL Sarah Jane Morris quattro ottave sopra SARAH JANE MORRIS e il SOLIS quartetto d'archi nel progetto “All You Need is Love” omaggio ai Beatles al Sassuolo Jazz Festival

Lo spettacolo è la rielaborazione musicale del progetto teatrale HO UCCISO I BEATLES. “All You Need” è un concerto in veste cameristica accompagnato dagli strumenti ad arco del Solis String Quartet in chiave blues e jazz. SARAH JANE, inglese di Southapton, e una storica interprete canora, viscerale e sofisticata, di più generi con un'estensione vocale di 4 ottave: controllo e intonazione ritmica perfetti. La cantante britannica ha vissuto a Firenze e con i COMMUNARDS ha esordito da solista fondando un marchio di successo anni 80 e 90. Il MELTING POT di stili diversi e virtuosi caratterizza per originalità interprete e musicisti.

