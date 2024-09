Saranno le Idols SM a rappresentare San Marino al Junior Eurovision Song Contest

Durante l'evento "Sogna ragazzo sogna" è stata presentata la band che rappresenterà San Marino al Junior Eurovision: sono le Idols SM, gruppo composto da Asia Ceccoli, Giulia Rinaldi, Giorgia De Scisolo e Vera Stefania Olkhovskaya, tutte tra gli 11 e i 12 anni. La Repubblica del Titano torna a partecipare alla competizione dopo 9 anni: aveva infatti preso parte alla gara nel 2013, 2014 e 2015.

Le Idols SM hanno presentato in anteprima per i sammarinesi due brani "Poesia" e "Come noi", scritti dai sammarinesi Miodio. Furono i primi partecipanti per il Titano all'Eurovision 2008. Il brano "Come noi" è stato giudicato vincente da parte della giuria popolare e sarà dunque quello che la band porterà al contest a Madrid. Una partecipazione tutta sammarinese per l'evento che vede salire sul palco ragazzi dai 9 ai 14 anni. Lo slogan dell'edizione 2024 Let's bloom: sbocciamo, proprio in relazione alla giovane età dei partecipanti.