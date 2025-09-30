Sarita in tour-tournée d'ottobre a Lugo

Musica e parole che racconto il SUD DEL MONDO tra Italia e Tango dell'America latina in un repertorio di autori d'origine italiana (Piazzolla, D'Arienzo) e i generi di frontiera. SARITA, fiati e chitarra, percussioni (De Trizio), sax e sincopati (Carboni), un trio in totale simbiosi poetica e armonica con la voce plastica dell'attrice-cantante (Schena). A FLOR DE PIEL (“a fior di pelle” che è un complimento anche in italiano ma in spagnolo è un pieno di gioventù musicale) il titolo del progetto è diventato da alcuni anni una vera e propria tournée. Una geografia sonora che va dal Messico alla Terra del Fuoco: un'unica lingua. Influenze migratorie e crescita sociali si esprimo nella malinconia propositiva del gruppo: SARITA SCHENA è affettuosa musicalmente con il suo passato.









