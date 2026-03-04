Sas(x)sofoni jazz all'unisono

“Segni Semi” nasce dal progetto solista del sassofonista abruzzese Di Blasio a Bologna. “Cade la neve sovrana, vicina è la stella lontana” per l'etichetta SETOLA DI MAIALE 2024 precede di poco l'ensemble a tre (SEMI) integrando l'esperienza pandemica solitaria (SEGNI), appunto. ANIELLO PERDUTO, invece, incrocia le sonorità soprano/tenore ritmiche del sax: brevi composizioni nitide in combinazioni compositive. Sorprendenti e non convenzionali per la varietà dei suoni espressi dai sassofoni in parallelo anche se all'unisono: da ascolto come il miglior jazz freddo, creativo e italianissimo (non risente degli States!). Le linee dei due fiati s'uniscono senza confondersi. Soffi e battiti che sentono di jazz senza esserlo: i tempi e le pause indicano altro... (lo sottolinea il ritmare ossessivo della batteria metallica. Orbita (sontuosa) AUT RECORDS e RER MEGACORP.







