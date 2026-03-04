SPETTACOLI REGIONE Sas(x)sofoni jazz all'unisono “Aniello Perduto: SEGNI SEMI” per AngelicA Centro di Ricerca musicale al Teatro San Leonardo di Bologna il concerto con Roberto Di Blasio (sax soprano), Marco Porcelluzzi (sax tenore), Simone Vincenzini (batteria)

“Segni Semi” nasce dal progetto solista del sassofonista abruzzese Di Blasio a Bologna. “Cade la neve sovrana, vicina è la stella lontana” per l'etichetta SETOLA DI MAIALE 2024 precede di poco l'ensemble a tre (SEMI) integrando l'esperienza pandemica solitaria (SEGNI), appunto. ANIELLO PERDUTO, invece, incrocia le sonorità soprano/tenore ritmiche del sax: brevi composizioni nitide in combinazioni compositive. Sorprendenti e non convenzionali per la varietà dei suoni espressi dai sassofoni in parallelo anche se all'unisono: da ascolto come il miglior jazz freddo, creativo e italianissimo (non risente degli States!). Le linee dei due fiati s'uniscono senza confondersi. Soffi e battiti che sentono di jazz senza esserlo: i tempi e le pause indicano altro... (lo sottolinea il ritmare ossessivo della batteria metallica. Orbita (sontuosa) AUT RECORDS e RER MEGACORP.

