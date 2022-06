JAZZ RAVENNA E DINTORNI 'Saxtet': un Girotto di Aires Tango Il festival itinerante Crossroads tappa ravennate porta al Complesso San Francesco di Bagnacavallo gli AIRES TANGO con JAVIER GIROTTO in armonia sudamericana creativa e improvvisazioni jazz

Concerti sul territorio romagnolo fino all'estate arrivano anche in riviera i grandi jazzisti creativi come il sassofonista argentino GIROTTO con la sua formazione nata negli anni 90 in Italia. Gli AIRES TANGO in miscellanea giocano su ingredienti sudamericani in salsa jazz. JAVIER in 'Saxtet' suona il sassofono soprano e baritono alternando improvvisazioni su studi che sdoganano il tango come già fece Piazzola ispirando molti argentini. Dopo le esperienze italiane del solista e compositore di Coimbra con BOSSO, FRESU, RAVA e PEPPE SERVILLO, oggi torna a far musica con una band 'cromatica' che riluce delle individualità, valori aggiunti per ognuno. Musica colta e spirito gaucho in un melos tutto sax che tocca l'anima malinconica argentina e punge il cuore jazzistico all'italiana.

fz



