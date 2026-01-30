EVENTI METROPOLITANI Sbloccar(si)e dentro/fuori la città UNLOCK THE CITY! Il progetto europeo di rigenerazione urbana e culturale ha coinvolto anche Milano, il Piccolo Teatro, e il Politecnico: esplorare il concetto di limite nelle comunità con le performance tra tecnica, scienza, e arte teatrale

Milano tra le città campione con Anversa e Barcellona oltre a Piatra Neamat in Romania: esplorare il limite, quindi, fisico ed economico-sociale urbano. L'oggetto è lo spazio reale mentre il soggetto è la comunità in relazione attraverso teatro e area metropolitana (sud-est milanese, Corvetto, Nosedo e Porto di Mare, ad esempio). Laboratori e spettacoli sul campo. Un metodo di lavoro integrato basato sui confini umani e geografici, appunto. Rapporto tra chiuso/aperto (Pandemia). Il tempo lungo della natura coincide con il paesaggio urbano vissuto?

