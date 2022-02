Scamarcio: da Ascoli a Rimini con amore

Anteprima ufficiale ascolana, ieri, in un gioco di squadra tra la città (tante le scene nel famoso Caffè Meletti), il regista marchigiano, la Rai e Scamarcio: un amore vero in una città che ama davvero. Ballo, giro di sguardi e via: L'OMBRA DEL GIORNO nel silenzio di una notte, insieme (i due attori uniti anche nella vita) capovolgono il destino. Fine anni 30 in pieno fascismo lui crede di poter star fuori dalla guerra imminente assecondando il potere ma lei ha un segreto che li salva... entrambi, l'amore.

