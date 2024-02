TEATRO OPERAIO 'Scannerizzare' la fabbrica È andato in scena a Bologna in questi giorni SCANDISK lo spettacolo di Jacopo Squizzato in memoria dello scrittore Vitaliano Trevisani nell'ambito di FOCUS LAVORO prodotto da Emilia Romagna Teatro

SCANDISK è il capitolo primo della trilogia teatrale WORDSTAR(s) scritta negli anni Novanta da Vitaliano Trevisani. SCANDISK è il termine informatico che indica la funzione: file danneggiati da riparare. Tre operai-magazzinieri progettano un colpo per 'aggiustare' gli errori della loro vita, Eliminare, ripulendo per sempre l'esistenza... “SKANDISK, Vicenza 1998”, tre operai veneti s'incontrano nel cortile della fabbrica tra sigarette, caffè, e bestemmie 'dialettali' cercano di svoltare... appena fuori la recinzione c'è un'oasi del WWF. Sogni grezzi come un virus (violenza e ignoranza) in musica picchiettata sui tasti del computer.

