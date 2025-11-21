'Scespiriana' barda alla Copi da Arias

“La tempesta” di William Shakespeare per la regia di Alfredo Arias protagonista Graziano Piazza in replica al Teatro delle Muse di Ancona per MARCHE TEATRO

Opera complessa per un ritorno (dopo Avignone, 1986) alla stessa messinscena del geniale regista (pittore e scultore) franco-argentino, Alfredo Arias, a dirigere il protagonista, Graziano Piazza (Prospero il mago/demiurgo). Sull'isola-palcoscenico approdano i naufraghi di una TEMPESTA scatenata dal sovrano-duca spodestato: teatro ironico e simbolico tra umano e incantato. La fine di una vita, sul che fare!? della propria esistenza nel rapporto con gli altri; e come si cambia. Un viaggio nel testo (da Bardo alla Copi) in cui non c'è mai un Prospero definitivo o perfetto (o un Amleto o un Riccardo III).







