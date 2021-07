Schmidt: “Pronti a far collaborare la Galleria degli Uffizi con le Istituzioni culturali sammarinesi”

Direttore dal 2015 della Galleria d'Arte più celebre al mondo, Eike Schmidt, ospite di San Marino in occasione del XIII anniversario dell’iscrizione al Patrimonio dell’Umanità Unesco, ha raccontato il suo percorso di rinnovamento profondo degli Uffizi, aprendoli ai media digitali e fornendo una programmazione più “pop”. Ha poi illustrato il nuovo progetto “Uffizi Diffusi”, che si propone di espandere l’immenso patrimonio contenuto all’interno dell’archivio della celebre Galleria di Firenze in un centinaio di sedi sul territorio toscano. Progetto che guarda con attenzione anche a San Marino: Schmidt si è infatti detto aperto a forme di collaborazione con le istituzioni culturali del Titano. “Ritengo fondamentale – ha spiegato - fornire il nostro know-how di esperienze. In fondo la cultura è bella se condivisa e partecipata”.