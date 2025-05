AMBASCIATA D'ITALIA Science women of Italy: a Palazzo SUMS la mostra dedicata alle scienziate italiane Esposizione in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e le Segreterie di Stato Esteri e Cultura. La mostra è ad ingresso gratuito, visitabile tutti i giorni fino all'8 giugno.

Un itinerario espositivo che spazia nei più svariati ambiti della Scienza, della Tecnologia, dell’Ingegneria e della Matematica per valorizzare il lavoro delle scienziate italiane. È SWIT – Science Women of Italy la mostra organizzata dall'Ambasciata d'Italia con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e delle Segreterie di Stato Esteri e Cultura.

"Riconoscere e omaggiare con questa esposizione il ruolo che importanti donne, importanti personaggi della cultura, della scienza, delle arti, del sapere rappresenta e deve continuare a rappresentare - afferma Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato Cultura - anche all'interno del nostro territorio abbiamo grandi personaggi, grandi donne e grandi uomini che hanno fatto certamente della cultura, del sapere e della loro scienza delle ragioni di vita".

L’esposizione, composta da pannelli informativi in inglese e italiano con approfondimenti tramite codici QR, video e schermi interattivi, per offrire un’esperienza di visita innovativa, coinvolgente ed immersiva, in grado di stimolare appieno la curiosità del visitatore accrescendone consapevolezza e conoscenza delle conquiste femminili nella ricerca italiana. La mostra a Palazzo SUMS è ad ingresso gratuito, visitabile tutti i giorni fino all'8 giugno.

"Un valore in più per l'Italia e ovviamente anche per San Marino e per tutto il sistema che è stato composto appunto dall'Italia, da San Marino e da tutti i partner scientifici italiani - afferma Andrea Perrotta, curatore mostra - chiaramente si parla di personaggi che vanno da Rita Levi Montalcini a Margherita Hack fino all'attualità di Samantha Cristoforetti e quindi che vengono raccontati in una chiave moderna, innovativa, tecnologica attraverso anche dei momenti ludici. Una mostra interessante da vedere soprattutto per imparare e sapere qualcosa di più sul sistema della ricerca scientifica italiana".

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Cultura) e Andrea Perrotta (Curatore mostra)

