Scienze Storiche: i seminari di De Francesco e Sassoon

Intellettuali e potere: dalla polis classica all'età della globalizzazione. Prosegue su questo filone il ciclo di seminari del dottorato di ricerca in Scienze Storiche dell’Università di San Marino. In cattedra questa mattina Antonino De Francesco, docente presso l'Università di Milano, per una lezione su “Dimensione intellettuale e rapporti col potere: scrivere della rivoluzione francese nell'Europa tra il XIX e XX secolo”. Si continua nel pomeriggio con un seminario sulla “nascita della cultura di massa fra il 1850 e il 1920”, con il contributo di Donald Sassoon della University of London.