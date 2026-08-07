Scopelliti: "Giornata 'Enzo Tortora', spero sia entro il 30 novembre, il suo compleanno"

Fino al 10 agosto gli appuntamenti alla Terrazza della Dolce Vita di Rimini. Tra gli ospiti, Francesca Scopelliti, ex senatrice e presidente della Fondazione Enzo Tortora. “Lettere a Francesca” è la raccolta epistolare scritta da Enzo Tortora alla giornalista, ultima compagna del celebre conduttore televisivo, Francesca Scopelliti, e da lei curata. Se ne è parlato nel salotto culturale di Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Un anno certamente particolare, per Scopelliti: prima l'istituzione della giornata “Enzo Tortora e vittime errori giudiziari”, il 17 giugno, che ha avuto l'ok della Camera e andrà in Senato per il via libera definitivo. Poi la fortunata serie “Portobello” di Marco Bellocchio, già pluripremiata. Ospiti musicali Fabio Concato, e Senhit, vincitrice dell'ultimo “San Marino Song Contest”, che ha regalato al folto pubblico la sua inesauribile energia.

Nel video l'intervista a Francesca Scopelliti, giornalista e scrittrice



