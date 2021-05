SERATA FILM RSM Scorsese, LaMotta, De Niro in una notte Continua l'omaggio di SAN MARINO CINEMA a Martin Scorsese con il suo capolavoro anni Ottanta, “TORO SCATENATO”, stasera alle 21 al Concordia di Borgo Maggiore

Pellicola restaurata e risonorizzata dall'originale a Bologna solito miracolo del laboratorio L'Immagine Ritrovata della Cineteca, nel 2018, ne parlò in piazza al Festival del Cinema Ritrovato lo stesso Scorsese. RAGING BULL ovvero TORO SCATENATO capolavoro candidato a 8 Oscar e il resto compresi Golden Globe, Critics Awards e BAFTA in Europa. Ritmo, espedienti narrativi, bianco e nero con filmini a colori e montaggio, sono stupefacenti se confrontati con il reale, l'ambiente pugilistico, le riprese storiche dei round dal 1941 al ritiro nel 1954. QUANDO LA FINZIONE SUPERA LA REALTÀ IL CINEMA SOSTITUISCE CON I FOTOGRAMMI MONTATI E SONORIZZATI L'ODORE E IL SUDORE DEL RING. Al centro della sceneggiatura il libro omonimo (che poi sono 2 come i film. SCATENATO e DEL BRONX) ) scritto da JAKE,Giacobbe, LAMOTTA (morto nel 2017 a 95 anni tra l'altro) e la strabiliante (disumana... nel volto e nel corpo, un mostro sacro da allora) interpretazione di Robert De Niro, che gli valse Globe e Oscar, appunto.

Pugilato e mito sportivo macchiati dagli scontri domestici a Little Italy. Esistenza fatta di affetti e sospetti per una gelosia della miseria e solitudine che uccidono la vita. Il campione ispira pietà anche nella cattiveria ha qualcosa di malinconico; sull'anello o nei locali notturni dei mafiosi resta quello che era: esemplare nella sua normalità. Lo spettatore si chiede come fa a farsi massacrare così... in uno spazio che si dilata a sproposito dal corpo a corpo all'immagine lunga fuori standard per il quadrato di combattimento. LaMotta non andò mai al tappeto seppur passivo e in piedi martellato di colpi non va giù neanche nel film, alla fine, quando è ormai una marionetta decadente ingrassata e gonfia di dolore...

