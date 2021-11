PRIMA FILM RSM Scott: dai "Duellanti" all'ultimo duello THE LAST DUEL di Ridley Scott, ispirato alla storia vera del duello per volontà di Dio, al Concordia domenica 7 novembre anche al pomeriggio. Stasera alle 21.00 Venom della Marvel

Ridley Scott torna alla sfida d'onore dopo I DUELLANTI degli anni Settanta in DUEL continua a raccontare la fine di un'amicizia fraterna durante la guerra (dei Cent'anni, per THE LAST, in Francia), qui, causa lo stupro della moglie di uno ad opera dell'altro. Lo scudiero violenta la moglie del cavaliere ma la gentildonna non ci sta e nel 1386 lo denuncia davanti al marito, al popolo, e a Dio. Il re Carlo VI (giovane monarca che credeva di essere fatto di vetro e soffriva di pazzia paranoide) agirà sui contendenti “DEUS VULT” con la morte di uno dei duellanti il sopravvissuto lo sarà per volontà divina. Scott indaga la verità in tre segmenti narrati e ripetuti per 152 minuti dai protagonisti in sfumature così diverse da far balenare la domanda: la ragione è donna! ma la giustizia è solo dell'uomo?

