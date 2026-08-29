“Scrittori si raccontano”: al Centro Atlante il primo incontro della rassegna Confronto dedicato agli autori, alle loro esperienze creative e al rapporto con il pubblico. Evento in collaborazione con Edizioni WE e Comites San Marino

Promuovere la lettura e la scrittura, avvicinando lettori e autori: è l'obiettivo di “Scrittori si raccontano”, in un viaggio nei testi, attraverso le emozioni che suscitano, nella creatività che li sostiene. “Ci confrontiamo – dice Marina Sofi Rossi - mettiamo le nostre idee e proviamo anche a spiegare come le mettiamo su carta. Dalla mente al cuore, passando alla penna e mettiamo giù le nostre emozioni, le nostre fantasie, le nostre debolezze, esperienze di vita che possono aiutare il prossimo”.

Cinque scrittori - tutti per la casa editrice WE di Nicola Bergamaschi: insieme a Marina Sofi Rossi autrice di “Il diario di Margot”, ci sono Cristiano Nonelli e il suo “Skipper della crescita” – Navigare l'impresa”; Francesco Del Carlo con “Running Run”; Emanuele Ponziano con il suo romanzo d'esordio, “Memorie di un camaleonte - Come cambiare sembianze davanti a una costante precarietà”. “Più che il libro in se stesso – spiega Ponziano - oggi presentiamo quello che noi siamo, come scriviamo, il perché scriviamo. Siamo autori sanmarinesi, per il fatto che presentiamo una San Marino anche un po' diversa per quanto mi riguarda, con un occhio da turista, in un certo senso, anche se non sono nato qui, ma sono qui da piccolo ogni anno, ho visto le trasformazioni sammarinesi. Quindi con il ricordo, anche quando ci sono stati eventi molto forti a San Marino, come la neve del 2012”. Sammarinese anche Lara Swan che, nel presentare il suo ultimo poliziesco “Il teatro degli inganni”, torna sul valore dell'incontro. “È uno scambio veramente di cultura – dice - ma c'è un arricchimento personale, insomma, per me è molto importante. Si capisce anche come uno scrive, le varie tematiche, i vari modi, i vari stili, quindi c'è sempre da imparare”.

Nel video, le interviste a Marina Sofi Rossi, Emanuele Ponziano e a Lara Swan

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