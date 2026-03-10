Scrivere da tuttofare

L'idea è ispirata al romanzo di Franck Courtès (“À pied d'œuvre” - al lavoro) e racconta di un uomo, Paul, determinato a lasciare un'attività certa per fare lo scrittore a tutti i costi: ostinato a resistere in nome dell'arte. Scrive testi senza certezza di essere pubblicato e neanche letto. Senza lettori non si è amati. L'approvazione stessa non garantisce il successo e in seconda istanza la ricchezza: Paul lavora per sé metodicamente solo al mattino. L'artista si sottrae a ogni regola di potere esercitando il suo piccolo quotidiano politico. La precarietà della povertà lo spinge a uscire proponendosi come tuttofare, a poco prezzo, solo per mangiare e poi creare (scrivendo storie al mattino). La sua radicalità è sospetta... Il tempo è il reale patrimonio da gestire cercare di ritagliarselo usando le braccia garantisce alla sue mani di scorrere sulla tastiera senza essere giudicato: in libertà, appunto.







