Scuola di affettività in un abbraccio teatrale

“L'INVERNO È UNO SPETTACOLO” la regione apre musei, teatri e spazi culturali, non solo per le feste in un cartellone che al Comunale di Cervia sa di ABBRACCI di cuore per tutti. Due panda si guardano e si piacciono e intanto costruiscono la loro casa immaginata dal Teatro Telaio. La scuola di abbracci è fatta di bambù: te la potrai anche mangiare/ come fosse solo un vegetale/ ma prima devi amare...// l'affettività rende il mondo colorato e fa fiorire anche le foglioline di bambù, appunto. Un abbraccio ci cambia dentro e lo desideriamo quando nasciamo e al momento di andarcene. La perfomance è basata sulla fenomenologia affettiva naturale dei cuccioli e quindi dei bambini. Il Telaio ha lavorato sulla storia di una amicizia tra un pinguino e un bimbo, e oggi, su due panda che rappresentano adulti e piccini.