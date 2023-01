EMILIA ROMAGNA TEATRO Scuola di affettività in un abbraccio teatrale Per “WintER”, la rassegna teatrale regionale d'inverno, al Teatro Comunale di Cervia nello spazio “FAVOLE” lo spettacolo della compagnia Telaio in ABBRACCI di Angelo Facchetti con Paola Cannizzaro e Michele Beltrami

“L'INVERNO È UNO SPETTACOLO” la regione apre musei, teatri e spazi culturali, non solo per le feste in un cartellone che al Comunale di Cervia sa di ABBRACCI di cuore per tutti. Due panda si guardano e si piacciono e intanto costruiscono la loro casa immaginata dal Teatro Telaio. La scuola di abbracci è fatta di bambù: te la potrai anche mangiare/ come fosse solo un vegetale/ ma prima devi amare...// l'affettività rende il mondo colorato e fa fiorire anche le foglioline di bambù, appunto. Un abbraccio ci cambia dentro e lo desideriamo quando nasciamo e al momento di andarcene. La perfomance è basata sulla fenomenologia affettiva naturale dei cuccioli e quindi dei bambini. Il Telaio ha lavorato sulla storia di una amicizia tra un pinguino e un bimbo, e oggi, su due panda che rappresentano adulti e piccini.

