"Scuola di vita" alla Govoni anche per noi

Risolvere l'emergenza scolastica globale nei territori di crisi con l'educazione e l'eccellenza per tutti. STILL I RISE è appunto SCUOLA DI VITA per i bambini che si (e ci) salvano. Sollevarsi per poi rialzarsi secondo Govoni per la dignità di ognuno di fronte alle avversità della vita: come? Fornendo istruzione d'eccellenza e gratuita dove generalmente è impossibile o per lo meno impensabile. Scenari meno battuti e più complessi della terra (India e Sri Lanka, Kenya, Samos in Grecia e Siria, Colombia) in cui creare territori franchi per una rivoluzione silenziosa: spazi di speranza perché la scuola salva, ostinatamente, ma per sempre.







