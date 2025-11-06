FILM EVENTO RSM "Scuola di vita" alla Govoni anche per noi “SCHOOL OF LIFE, quando la scuola ti cambia la vita” di Giuseppe Marco Albano coprodotto da RAI CINEMA sulla missione dello scrittore e attivista cremonese Nicolò Govoni fondatore della no-profit STILL I RISE al Concordia per SAN MARINO CINEMA

Risolvere l'emergenza scolastica globale nei territori di crisi con l'educazione e l'eccellenza per tutti. STILL I RISE è appunto SCUOLA DI VITA per i bambini che si (e ci) salvano. Sollevarsi per poi rialzarsi secondo Govoni per la dignità di ognuno di fronte alle avversità della vita: come? Fornendo istruzione d'eccellenza e gratuita dove generalmente è impossibile o per lo meno impensabile. Scenari meno battuti e più complessi della terra (India e Sri Lanka, Kenya, Samos in Grecia e Siria, Colombia) in cui creare territori franchi per una rivoluzione silenziosa: spazi di speranza perché la scuola salva, ostinatamente, ma per sempre.

