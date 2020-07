MATURITÀ Scuola: la consegna dei diplomi di Medie e Superiori alla Cava dei Balestrieri

Serata dedicata alla scuola, quella di ieri, in una location d'eccezione, la Cava dei Balestrieri. Due le cerimonie di consegna dei diplomi per i ragazzi delle Medie e delle Superiori, alla presenza dei dirigenti scolastici, del corpo docente e del segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi. Prima le medie, con la consegna dei diplomi di merito - vale a dire con il massimo dei voti - per ben 40 ragazzi, dei plessi di Fonte dell'Ovo e di Serravalle. Poi diplomi per tutti i 113 maturi della Scuola Secondaria Superiore. 17 i ragazzi che possono vantare il voto di 100/100, di cui 7 con lode.



