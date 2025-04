ISTRUZIONE Scuola, Segreteria Istruzione: "La responsabilità verso le future generazioni ci impone scelte lungimiranti" La Segreteria di Stato rassicura: nessuna chiusura imminente, ma riorganizzazione strategica per una scuola di qualità

Scuola, Segreteria Istruzione: "La responsabilità verso le future generazioni ci impone scelte lungimiranti".

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura accoglie le preoccupazioni espresse dai genitori di Fiorentino, sottolineando che il piano di riorganizzazione dei plessi scolastici nasce da una visione strategica e non da esigenze di risparmio. Nessuna decisione definitiva è stata presa e, al momento, l’unico intervento riguarda l'accorpamento della Scuola dell’Infanzia di Città con il plesso di Murata, con l’obiettivo di ampliare gli spazi del Nido d'Infanzia e migliorare l'offerta per i bambini più piccoli.

La Segreteria, in un comunicato, ribadisce che il progetto punta a superare le classi in deroga e a creare ambienti didattici più stimolanti ed equilibrati, favorendo lo sviluppo delle competenze degli studenti. Comprendendo le sensibilità locali, il Segretario Lonfernini assicura che ogni scelta sarà frutto di dialogo e ponderazione.

Il Congresso di Stato è impegnato in un percorso graduale e condiviso, che prevede anche nuove politiche per la prima infanzia e il riutilizzo educativo degli edifici scolastici dismessi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: