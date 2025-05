Scuole elementari coinvolte nel laboratorio “La memoria fotografica” Basato sui racconti del libro PICCOLE, DOLCI STORIE, scritto da Simona Capicchioni e Daniela Reffi e realizzato dalla Giunta di Castello di Città.

In un luogo simbolo, alla Prima Torre, per affrontare il tema della Memoria con i linguaggi della narrazione e della fotografia. Da un'idea della Giunta di Città, il laboratorio nasce in occasione della giornata internazionale della Memoria del 27 gennaio, rivolto ai bambini delle elementari perché saranno loro a dover recepire e poi difendere i valori della libertà, della dignità delle persona, guardando ad una nuova epoca segnata da conflitti. Si parte dalla pratica della lettura ad alta voce insieme ai Lettori con la Valigia della Ludoteca, il testo scelto e “Piccole, dolci storie” di Simona Capicchioni, membro di Giunta e Daniela Reffi, a sua volta Lettrice e insegnante. Storie dagli archivi e storie tramandate: narrano piccoli grandi atti di eroismo, coraggio e amicizia nei tempi della guerra e delle persecuzioni. Ci sono le persone e i luoghi che hanno fatto la storia del Paese e che entrano così nella memoria collettiva. Dalla lettura al racconto per immagine fotografica. Sotto la direzione del fotografo Ercole Giardi che guida i bambini dall'osservazione del soggetto fino allo scatto. Fotografie poi che potranno divenire oggetto di lavori in classe, un collage didascalico della storia oppure cartoline per familiari e amici di penna.

