TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:44 Educazione e odio social, Lonfernini: "Fondamentale il patto Stato-scuola-famiglia, invito tutti alla responsabilità" 15:57 Lupi nel riminese, l'assessore Mammi: "Numericamente sono aumentati" 15:38 La finale dell'Australian Open è Alcaraz-Djokovic 13:46 San Marino RTV, il dg Roberto Sergio: "Puntiamo a diventare la decima rete nazionale" 13:42 Ampliamento aviosuperficie di Torraccia: primo round in aula 12:44 Orientarsi: l'incontro sulle scelte scolastiche future 12:34 Ucraina - Russia: annunciata la “tregua del gelo” di una settimana 11:26 Addio a Tiziana Gallo, madre della giornalista Sara Bucci. Il cordoglio di San Marino RTV e Consulta per l'Informazione
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Scuole Superiori: proseguono i laboratori degli studenti; impegno e creatività per uno spazio didattico nuovo

Iniziativa di successo, quella organizzata in collaborazione con l'Associazione Studentesca. Domani l'epilogo di questa terza edizione

30 gen 2026

Fantasia al potere, alle Superiori. Sempre nuove, non convenzionali, le attività di questa sinergia scuola-studenti. Dalla fotografia ai corsi naturalistici, dal volontariato ai focus sull'intelligenza artificiale. E ciò con il supporto, spesso, di professionalità esterne; come i giornalisti della Consulta: già impegnati in un focus sulle fake news. Caleidoscopica l'offerta. Curiosando fra le aule, oggi, una singolare riedizione del processo a Socrate, impostato secondo le regole della procedura penale moderna. O il laboratorio di robotica. Libero spazio alla creatività, che si traduce in realizzazioni concrete. E poi cineforum; corsi per la realizzazione di oggetti artigianali, o di alfabetizzazione sanitaria sui farmaci. Di alto valore pedagogico le attività; come il laboratorio di educazione finanziaria. Ieri le indicazioni del private banker Federico Micheloni; protagonista oggi l'esperto finanziario Maurizio Morolli. Onnicomprensivo l'ambito didattico. Approfondimenti mirati; ma pure attività motorie e spazi di socialità. Gettonatissimi k-pop e balli di gruppo. Terza edizione, dei laboratori degli studenti; già una piccola storia di successo. “Sono 3 giornate in cui la scuola si reinventa completamente”, sottolinea la Vicepreside Mara Casali.

Nel servizio le interviste a Maurizio Morolli (Esperto e Docente educazione finanziaria), Mara Casali (Vicepreside Scuola Superiore) e ad alcuni studenti





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura