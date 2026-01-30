Scuole Superiori: proseguono i laboratori degli studenti; impegno e creatività per uno spazio didattico nuovo

Fantasia al potere, alle Superiori. Sempre nuove, non convenzionali, le attività di questa sinergia scuola-studenti. Dalla fotografia ai corsi naturalistici, dal volontariato ai focus sull'intelligenza artificiale. E ciò con il supporto, spesso, di professionalità esterne; come i giornalisti della Consulta: già impegnati in un focus sulle fake news. Caleidoscopica l'offerta. Curiosando fra le aule, oggi, una singolare riedizione del processo a Socrate, impostato secondo le regole della procedura penale moderna. O il laboratorio di robotica. Libero spazio alla creatività, che si traduce in realizzazioni concrete. E poi cineforum; corsi per la realizzazione di oggetti artigianali, o di alfabetizzazione sanitaria sui farmaci. Di alto valore pedagogico le attività; come il laboratorio di educazione finanziaria. Ieri le indicazioni del private banker Federico Micheloni; protagonista oggi l'esperto finanziario Maurizio Morolli. Onnicomprensivo l'ambito didattico. Approfondimenti mirati; ma pure attività motorie e spazi di socialità. Gettonatissimi k-pop e balli di gruppo. Terza edizione, dei laboratori degli studenti; già una piccola storia di successo. “Sono 3 giornate in cui la scuola si reinventa completamente”, sottolinea la Vicepreside Mara Casali.

Nel servizio le interviste a Maurizio Morolli (Esperto e Docente educazione finanziaria), Mara Casali (Vicepreside Scuola Superiore) e ad alcuni studenti









