EDUCAZIONE Scuole Superiori: proseguono i laboratori degli studenti; impegno e creatività per uno spazio didattico nuovo Iniziativa di successo, quella organizzata in collaborazione con l'Associazione Studentesca. Domani l'epilogo di questa terza edizione

Fantasia al potere, alle Superiori. Sempre nuove, non convenzionali, le attività di questa sinergia scuola-studenti. Dalla fotografia ai corsi naturalistici, dal volontariato ai focus sull'intelligenza artificiale. E ciò con il supporto, spesso, di professionalità esterne; come i giornalisti della Consulta: già impegnati in un focus sulle fake news. Caleidoscopica l'offerta. Curiosando fra le aule, oggi, una singolare riedizione del processo a Socrate, impostato secondo le regole della procedura penale moderna. O il laboratorio di robotica. Libero spazio alla creatività, che si traduce in realizzazioni concrete. E poi cineforum; corsi per la realizzazione di oggetti artigianali, o di alfabetizzazione sanitaria sui farmaci. Di alto valore pedagogico le attività; come il laboratorio di educazione finanziaria. Ieri le indicazioni del private banker Federico Micheloni; protagonista oggi l'esperto finanziario Maurizio Morolli. Onnicomprensivo l'ambito didattico. Approfondimenti mirati; ma pure attività motorie e spazi di socialità. Gettonatissimi k-pop e balli di gruppo. Terza edizione, dei laboratori degli studenti; già una piccola storia di successo. “Sono 3 giornate in cui la scuola si reinventa completamente”, sottolinea la Vicepreside Mara Casali.

Nel servizio le interviste a Maurizio Morolli (Esperto e Docente educazione finanziaria), Mara Casali (Vicepreside Scuola Superiore) e ad alcuni studenti

