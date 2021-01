EVENTO FORLIVESE "Se dici, corto?": 18 anni fa nasceva Sedicicorto Forlì Aperta la “call 2021” per i 18 anni del "Sedicicorto International Film Festival ", iscrizioni fino al 31 maggio, edizione autunnale, si spera anche in presenza, dall'1 al 10 ottobre

Maggior età (siamo a 18 anni dal primo esperimento [“se dici corto, cosa ti viene in mente?” - così nasce dalla domanda, il gioco di parole sul nome del festival] già prima del 2004 happening proposto dal “fotografo girovago” argentino FULGENZI a 8 cinefili di Forlì tra i quali il presidente Sedicicorto Gianluca Castellini) per il festival forlivese del corto noto in tutta Italia per le sezioni didattiche e sperimentali verso i più giovani in collaborazione con le scuole cittadine.

Si pensa a un'edizione 2021 in presenza più probabilmente ibrida anche online sfruttando l'account: piattaforme e social correlati al mondo '16corto' (scrittura cifrata non corrispondente alla storia narrata) sul web soprattutto per i giovanissimi. Anno Dantesco incentrato sul forlivese con studiosi e letture, Animazione kids e NO+D2 (non più di due minuti a scuola in 2' e 59''), CortoInLoco per gli emiliano - romagnoli. Gli eventi rendono la manifestazione, anche squisitamente locale, mai localistica. Rimane International Film Festival per le opere provenienti da tutti i continenti nelle sezioni MOVIE e ANIMALAB oltre a CORTITALIA. Non mancheranno le sezioni OFF e gli appuntamenti celebrativi per i 700 anni della morte dell'Alighieri celebrato sin dal secolo scorso anche dal cinema muto con “La Commedia” filmata e musicata in sala.

fz



