"E DIALÈT L'À DA MURÌ?"

"Se muore il dialetto muore una civiltà": la battaglia del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli e l'appello ai giovani

Il convegno ha chiuso le celebrazioni per il sessantesimo anniversario di fondazione della compagnia. Non solo dibattito ma anche poesie, letture, spettacolo, per custodire e difendere l'identità sammarinese