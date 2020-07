TEATRO STORIA E LETTERATURA Se Primo Levi va a Santarcangelo come un uomo Al Santarcangelo Festival 2050 il tema del razzismo dalla Compagnia Fanny & Alexander I SOMMERSI E I SALVATI tratto dal progetto di strada “Se questo è Levi” con Andrea Argentieri

Drammaturgia di Chiara Lagani e interpretazione viva e interiore dello scrittore PRIMO LEVI sui lager nella performance pubblica di Andrea Argentieri Premio Ubu 2019 come miglior attore under 35. Sguardo, pause e ripensamenti, frasi dello scrittore sulla detenzione in Germania (indicibile catarsi della regione nell'oblio della barbarie) viste dall'attore in posture, toni e gestualità, di LEVI con quel fare tranquillo e imperturbabile che lo contraddistinse anche prima del controverso suicidio. Dalle TECHE RAI il materiale d'archivio è servito da guida ad ARGENTIERI nel suo remote acting, in un ritratto verosimile dello scrittore piemontese, diretto da Luigi De Angelis. Un surreale question time di un gruppo di spettatori direttamente a Primo-Andrea su: APPARTENENZA, ANTDOTO ALL'ORRORE, RESPONSABILITÀ. “I Sommersi e i Salvati” siamo,oggi, tutti noi!? fz



