SEAN fa 90: CONNERY forever

Sean Connery nel film "Gli Intoccabili"

È il mitico VIKE, cantante e chitarrista, a osannare Sean per il compleanno con un singolo: da ineguagliabile 007 ne ha fatti 7 di film memorabili sulla spia inglese JAMES BOND di Ian Fleming (che non lo amava), agente segreto, sciupafémmine [sex symbol calvo - costretto al toupet... per esigenze sceniche - sogno proibito per molte generazioni di donne anche fino a 15 anni fa quando smise di recitare a 76 anni (mentre dal 2017 non compare ufficialmente in pubblico e le ultime foto che lo riguardano sono del 2019)]. Lui è orgogliosamente scozzese di madre e di padre irlandese sostenitore degli Indipendentisti si è fatto tatuare uno “Scotland Forever”, da vero HIGHLANDER per via del film con Lambert, indelebile sul braccione (e la regina lo ha fatto, ironia della sorte, pure baronetto). Con GLI INTOCCABILI di De Palma nell'87 vince l'Oscar ma è con Lumet e Martin Ritt che comincia a diventare un'icona del cinema oltre alla storica interpretazione di Guglielmo da Baskerville ne IL NOME DELLA ROSA di Annaud scritto da Eco nel 1980. Due mogli, padre e nonno, a 90 anni siccome “SI VIVE SOLO DUE VOLTE” con uno come lui “MAI DIRE MAI”... perché:“ERA TUTTO SEAN KONNERY”, come canta oggi, VIKE.

