Seconda giornata per il Festival Gentile di San Marino. Tra gli eventi una degustazione di gelato in centro storico

Anche un gelato può essere gentile, basta lavorare sulla scelta degli ingredienti: in centro storico oggi si è svolta la seconda giornata del San Marino Festival Gentile, che ha dato spazio tra le altre a un'iniziativa particolare. Il campione mondiale di gelateria Eugenio Morrone ha proposto ai presenti un gelato particolare, realizzato senza zuccheri artificiali: solo malto di riso, quanto basta per dare al proprio lavoro la dolcezza necessaria, una strada che in qualche gelateria italiana ha già preso piede, in linea con la "gentilezza " invocata dal festival, nel rispetto dell'ambiente. Il tema dell'alimentazione gentile ha riscosso grande successo all'interno della rassegna, ed è stato protagonista anche di un incontro, che lascerà poi spazio in serata ad un altro salotto dedicato alla musica e all'equilibrio, inteso anche come equilibrio personale, una questione cara alla madrina del festival, Rosita Celentano.

