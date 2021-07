Seconda giornata per la Biennale Mediterranea 19, la serie di eventi culturali ospitata da San Marino

Un secondo appuntamento ricco, che ha portato in scena diversi eventi a San Marino, dislocati per tutto il centro storico. Tra letture condivise e mostre artistiche, l'obiettivo è quello di fornire ai visitatori nuovi punti di vista su quella che è la realtà del Mediterraneo e le civiltà che hanno abitato lungo le sue coste. Tra gli incontri di oggi uno dedicato al rapporto che il fascismo italiano ha avuto con San Marino, e di come ancora oggi questo influisca sulla società di oggi, come spiega Simone Frangi, uno dei curatori della biennale. La tre giorni che si concluderà domani in Repubblica risulta anche un modo per permettere ad artisti di varie parti del mondo di incontrarsi per confrontare diversi punti di vista.

Nel video le interviste a Simone Frangi e Alessandro Castiglioni, curatori della Biennale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: