Seconda semifinale: passano Eiffel 65, Ellynora, Le Deva e Iole

Nuova semifinale di Una voce per San Marino, questa sera alle 22.00 su San Marino Rtv. Mentre il verdetto della seconda ha stabilito l'accesso alla finalissima di sabato per Eiffel 65; Ellynora; Le Deva e Iole. Tra i ripescati, che avranno dunque una seconda chance per esibirsi al talent: FLEXX; Florin Răduță; KIARA D.V. featuring PAMELA IVONNE COLE e La Babae.

Nella terza semifinale in gara:

Lola

Lorenza Rocchiccioli

Lorenzo Licitra

Lost City feat Emerique

Luca Minnelli

Luciano Carlino

Luna Palumbo

Manuel Aspidi

Massimo Di Cataldo e Andrea Agresti

MATE

Matilde

MAYU

MeriCler

Moreno

Morgana

Neja & Luca Guadagnini Band

NeVRuZ

Nicole Hammett

Noe

Norah

Only Sara

Ophelio

Out Offline

Piqued Jacks