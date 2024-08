Secondo pellegrinaggio della pace "Sulle orme del Santo Marino" Organizzato dalla Segreteria per il Turismo con le Diocesi di San Marino- Montefeltro e Rimini

Sulle "Orme del Santo Marino" da Poggio Torriana a Gualdicciolo, poi una tappa alla Fonte di Acquaviva con l'arrivo alla Basilica del Santo, dove c'è stata la benedizione con la Reliquia. Inaugurato ad aprile 2023 l'itinerario, è nato da un'iniziativa della Segreteria per il Turismo di San Marino in sinergia con le Diocesi di San Marino-Montefeltro e Rimini. Oggi erano in 40 i pellegrini che hanno scelto questo percorso dal valore storico e sacro.

"È una grande emozione - ha commentato Domenico Beneventi, vescovo della diocesi di San Marino-Montefeltro - perché ti fa attraversare, nella strada, il tuo percorso interiore che ti eleva attraverso la figura di San Marino alla ricerca della riscoperta della fede, che deve sempre più caratterizzare la nostra vita".

Il Cammino, da Rimini raggiunge la piccola Repubblica attraverso San Leo, Pennabilli e diverse località dell'area del Montefeltro note per il loro valore religioso, culturale e naturalistico.

È già diventato in breve tempo meta di pellegrini e turisti. L’iniziativa rientra nei progetti di promozione del turismo religioso.

"Ha un significato particolare per noi perché è il nostro Santo e coincide con il nome del nostro paese come abbiamo sempre detto - ha concluso Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo - Trovare, anzi ritrovare questo percorso è una cosa veramente molto bella".

Nel video le interviste a Domenico Beneventi, vescovo della diocesi di San Marino-Montefeltro, Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo

