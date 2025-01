GIORNATA MEMORIA 2025

Segre fa la storia in un film

LILIANA di Ruggero Gabbai è la memoria della senatrice a vita Liliana Segre in un documento speciale per la Giornata della Memoria (Lunedì 27 gennaio) proposto da San Marino Cinema al Concordia anche in proiezione pomeridiana (17.30 e 21)