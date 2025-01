GIORNATA MEMORIA 2025 Segre fa la storia in un film LILIANA di Ruggero Gabbai è la memoria della senatrice a vita Liliana Segre in un documento speciale per la Giornata della Memoria (Lunedì 27 gennaio) proposto da San Marino Cinema al Concordia anche in proiezione pomeridiana (17.30 e 21)

LILIANA è il frutto di una una storica intervista del regista (Ruggero Gabbai) alla SEGRE della durata di 7 ore. Da lì lo spunto per il docu-film già presentato alla Festa del Cinema di Roma. Tutta una vita: da Aushwitz quattordicenne alla sua Pesaro, Milano, e Roma novantaquattrenne. Un racconto intimo e dolce a tratti drammatico (la morte del padre), implacabile, che non risparmia niente. La senatrice e vita è una figura di riferimento per la sua imperterrita e duratura libertà anche oggi nel testimoniare la SHOAH a tutte le generazioni. San Marino le riconoscerà nel 2021 l'alta dignità della cittadinanza onoraria.

