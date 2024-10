Segretari di Stato Gatti e Belluzzi insigniti del titolo di Balestriere Onorario. Orgoglio e commozione Filo rosso della cerimonia il ricordo di Stefano Ugolini e Giorgio Massari, che hanno contribuito a fare della Federazione un simbolo del Paese. Evento di forte valore simbolico

Ad alto tasso emotivo la cerimonia. Il cui tratto saliente è stato l'omaggio commosso a chi non c'è più. A figure carismatiche come Giorgio Massari, come il Presidente Stefano Ugolini; che volle fortemente si arrivasse alla consegna di queste onorificenze. In avvio un minuto di silenzio, in memoria degli scomparsi. Poi un protocollo rigido, cartina tornasole del patrimonio identitario di questa piccola comunità. La “Preghiera de li Balestrieri a San Marino”; la benedizione dei collari, da parte del Rettore della Basilica Don Marco Mazzanti. Non sono un “ornamento”, ha rimarcato, ma un simbolo di appartenenza a questa Terra e al suo Santo. Il vicepresidente Mirco Battazza ha poi letto le motivazioni alla base dell'investitura dei due esponenti del Governo: da oggi Messer Marco Gatti e Messer Andrea Belluzzi. Ricordata l'importanza del loro sostegno. Il titolo di balestriere onorario – ha sottolineato il Segretario alle Finanze -, è “un grande onore e una grande responsabilità”. L'iter era iniziato da maggio, ha rivelato Battazza; tornando sull'opera instancabile del Presidente recentemente scomparso. Il libro, la mostra fotografica; in precedenza il figurone dei balestrieri all'Expo di Dubai: 14esimo gruppo nella lista delle migliori performance. Con la voce rotta dalla commozione il Segretario agli Interni ha sottolineato come la Federazione coltivi valori, faccia crescere i giovani. Per poi salutare con orgoglio il proprio ingresso in “questa famiglia”.

Nel servizio le interviste a Mirco Battazza (Vicepresidente Federazione Balestrieri sammarinesi), Marco Gatti (Segretario di Stato Finanze) e Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Interni)

