Segretario Belluzzi ai Musei Vaticani per forme di collaborazione

Il Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi, insieme al Direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli e all'Ambasciatore in Santa Sede, Maria Alessandra Albertini ai Musei Vaticani. L'incontro con il Direttore Barbara Jatta, per gettare nuove forme di collaborazione. Si partirà con un ciclo di conferenze.

Sempre a Roma l'incontro, insieme anche all'Ambasciatore di San Marino in Brasile Filippo Francini, con l'Ambasciatore del Brasile in Repubblica, Renato Mosca. Al centro: accordi in ambito culturale, per scambio studenti e docenti, ma anche di opere d'arte per progetti e mostre. San Marino – annunciano – ospiterà artisti brasiliani in occasione del 40esimo anniversario delle relazioni consolari tra i due Paesi.

