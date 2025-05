ESC 2025 Segretario Pedini Amati a Gabry Ponte: “Tieni alti i colori di San Marino”

Non sarà a Basilea il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, in partenza per la Parigi-Pechino. Ma ha voluto augurare buona fortuna a Gabry Ponte per la performance di “Tutta l'Italia” nella prima semifinale di Eurovision Song Contest 2025 di questa sera.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: