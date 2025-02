Segretario Pedini Amati a Sanremo per promuovere San Marino Song Contest

Federico Pedini Amati

Il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati in Liguria per seguire la terza serata del Festival di Sanremo e per promuovere l'evento San Marino Song Contest che si terrà sabato 8 marzo.

"Da Sanremo qualche sorpresa arriva sempre. Magari stasera si parlerà anche di San Marino, non si sa, però siamo qua anche per rappresentare la Repubblica di San Marino e far conoscere il San Marino Song Contest che prenderà una veste del tutto rinnovata, non solo per via del nome, non solo per il direttore artistico, non solo perché il Direttore di San Marino Rtv, Roberto Sergio, ci sta mettendo anche lui del suo, chiaramente voglio ringraziare anche Media Evolution che non è mai venuta a meno nel suo impegno, però stiamo costruendo qualcosa di diverso e forse stiamo alzando anche un attimino il livello.