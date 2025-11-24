Segreteria Cultura, Lonfernini: "Da gennaio progetto pilota con nuove attività per il doposcuola" Presentato oggi calendario di laboratori dedicati agli studenti delle scuole elementari, medie, superiori e CFP

"L'offerta formativa non finirà con il suono della campanella" assicura il Segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini, che ha presentato oggi un calendario di attività per il doposcuola dedicate agli studenti delle elementari, medie e superiori e del CFP. Si parte a gennaio fino a giugno con una sperimentazione che entrerà a regime il prossimo anno scolastico.

Intanto saranno attivati uno o due progetti educativi per ogni plesso, con la supervisione di un team di tre docenti in accordo con il coordinamento didattico, scelte orientate anche dalle indicazioni raccolte con un sondaggio tra i genitori.

"Dobbiamo continuare a prestare grande attenzione a tutte le attività che mettiamo in campo con questo servizio di carattere extrascolastico - spiega Teodoro Lonfernini, Segretario alla Cultura -. Significa continuare a seguire i nostri ragazzi nelle loro espressioni, nella loro creatività, nelle loro passioni, nel loro tempo libero, libero certo ma dedicato alle curiosità, all'acquisire ancora competenze, a fare in modo che siano sempre più formati".

Si va dal teatro per bambini per potenziare fantasia ed espressione delle sé, al laboratorio di scenografia, fino alla pratica dello yoga per lavorare su corpo, mente ed emozioni. Ci saranno i laboratori dinamici per migliorare l'inglese, si giocherà con l'arte in collaborazione con la Galleria Nazionale. Spazio anche per le attività all'aria aperta come il trekking e le escursioni nel bosco e per quelle sportive come l'hip hop. Per gli studenti delle superiori c'è anche il corso di fotografia. La metà delle attività prevede un open day finale aperto alle famiglie. "Siamo partiti da modelli consolidati, come Giochiamo allo sport - spiega Emanuele D'Amelio, direttore del Dipartimento Istruzione -. Stiamo ragionando anche ad una revisione dei centri estivi in un'ottica innovativa".

"Questa è anche una strategia contro l'isolamento perché sappiamo benissimo quanto l'attività di carattere didattico e il loro percorso scolastico non siano soltanto un apprendimento di competenze perchè l'attività di carattere sociale è altrettanto importante" conclude Lonfernini. Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario alla Cultura.



