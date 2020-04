Segreteria Istruzione, ripresa lezioni a settembre? “Ipotesi remota ma da prendere in considerazione”

Con l'ultimo decreto, anche la chiusura delle Scuole e dell’Università è stata prorogata fino al 20 aprile. “Al momento – scrive la Segreteria Istruzione in una nota - non è possibile sapere se quest’ultima data potrà segnare la ripresa delle attività in quanto l’andamento del focolaio epidemico risulta ancora incerto”. Non si esclude una ripresa delle lezioni a settembre, per il nuovo anno scolastico 2020-2021, anche se quest’ultima ipotesi resta la più remota allo stato attuale. La scuola, comportando spostamenti e assembramenti, è uno dei punti nevralgici dell’emergenza Coronavirus. “La riapertura – argomenta la Segreteria - potrà essere deliberata solo quando si creeranno le condizioni di assoluta sicurezza per studenti e personale scolastico”. Ma l'anno scolastico – certifica – sarà salvo in ogni caso. Si stanno inoltre riprogrammando i centri estivi, valutando anche l'“ipotesi di un arricchimento con momenti di formazione per concedere ai ragazzi una parte della formazione persa”. Sono intanto confermate le date previste per gli esami di fine ciclo, probabilmente svolti con soluzioni compatibili con le misure di distanziamento sociale. Infine l'apprezzamento per “tutti i docenti che si stanno misurando con la didattica a distanza ringraziandoli per il grande sforzo prodotto”, con l'invito a consolidare questi nuovi strumenti come parte integrante della didattica.