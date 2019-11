Sei (6) scritto in corsivo pirandelliano

Un adattamento originalissimo dei “personaggi in cerca d'autore”, che non svilisce il testo pirandelliano: “nella lingua del maestro” (premio Nobel per la letteratura nel 1934) secondo gli autori della compagnia messinese. Teatro nel teatro; il testo più rappresentato e contaminato (in tutte le arti) al mondo ripropone il dramma dei SEI personaggi sdoppiati tra realtà e scena (i ruoli si scambiano e le parti si raccontano allo specchio dell'altro). Il rapporto attore-personaggio incarna il binomio uomo-persona (faccia e maschera) tra ironia ( l'autore aveva scritto un saggio sulla comicità) e teatro dell'assurdo (emerge nella messa in scena anche Beckett) vince sempre il genio sconfinato di PIRANDELLO.

