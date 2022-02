Prosegue “Una voce per San Marino”, il talent organizzato da San Marino RTV, Segreteria Turismo e Media Evolution per scegliere il rappresentante dell'Eurovision per il Titano. Nella semifinale dedicata ai ripescaggi hanno trionfato Maria Chiara Leoni, Alessia Labate, Sebastian Schmidt, Frio e Kumi Watanabe. Per loro la possibilità di gareggiare nella finale emergenti che andrà in onda venerdì 18 febbraio alle 21.10 su San Marino Rtv.