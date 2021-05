ESC 2021 Senhit all'Eurovision: "Non vedo l'ora di salire sul palco" Resta il mistero sulla presenza di "Flo Rida". Criptico e ironico il commento del capodelegazione Capicchioni : "Guardiamo il cielo...se arriva un aereo da Philadelphia o Miami, allora potrebbe arrivare"

Domani ci sarà la prima semifinale ed oggi gli artisti dei paesi partecipanti sono stati impegnati alla Ahoy Arena in alcuni turni di prova. In serata quello più importante per il voto delle giurie che andrà a combinarsi col voto popolare, per poi decidere chi accederà alla finale. Già si sapeva che l'Australia avrebbe partecipato con un video e non in presenza – per questioni legate ai movimenti internazionali durante la pandemia - Malta e Romania invece stasera canteranno in presenza, nonostante ci fosse qualche dubbio fino a stamani perché alloggiano nello stesso hotel di Polonia e Islanda che hanno avuto delle positività nelle delegazioni. E' tutto in itinere, sono in corso altri accertamenti e tamponi e dunque anche Polonia e Islanda potrebbero partecipare in presenza, alla seconda semifinale di giovedì, quando sarà proprio San Marino ad aprire la competizione.

Senhit e i ballerini della coreografia intanto oggi hanno provato in un ambiente dedicato, fuori dalla Ahoy Arena dove la cantante ha però fatto tappa nel pomeriggio. “La tensione – ci ha detto Senhit – c'è ma è quella sana e quindi non vedo l'ora di salire sul palco. Oggi abbiamo fatto le prove nell'area dedicata in hotel, con il mio team, composto dai ballerini e da Luca Tommassini, direttore artistico e creativo del progetto”. Ti presenti sul palco con una strana corona barocca che ha creato molto curiosità: “E' una installazione – prosegue Senhit – creata dallo stilista Simone Guidarelli che tra l'altro ha creato anche gli abiti di scena, miei e dei ballerini. Rappresenta tante corone, una rinascita. Ci siamo divertiti durante le prove a cambiare le immagini che corredano l'installazione, giocando anche sull'incognita: ci sarà o non ci sarà 'Flo Rida'?". A tre giorni dalla seconda semifinale continua dunque ad aleggiare incertezza sulla presenza del famoso rapper americano che ha partecipato alla realizzazione di “Adrenalina” e cioè il brano che Senhit presenta quest'anno allo Eurovision Song Contest. “Le ultime notizie – commenta criptico, con un filo di ironia, il capodelegazione di San Marino Alessandro Capicchioni – sono quelle vecchie. Guardiamo in cielo: se vediamo arrivare un aereo da Philadelphia o da Miami, allora, potrebbe arrivare”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: